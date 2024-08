Magnée is een polyvalente verdediger en kan verschillende defensieve posities innemen. Hij speelde in de jeugd van Verviers, RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk vooraleer in 2018 de overstap te maken naar AS Eupen. Bij de Panda's brak de voetballer uit Herstal nabij Luik door in de eerste ploeg en kwam hij de voorbije jaren in totaal 86 keer in actie.

"Gary is een speler die vooral als rechtsback, maar ook als verdedigende middenvelder, box-to-box en als linksback uit de voeten kan", zegt technisch directeur Rembert Vromant van Cercle. "Zijn veelzijdigheid, gekoppeld aan zijn loopvermogen, technische bagage en traptechniek zijn wapens die onze kern best kan gebruiken om onze sportieve ambities waar te maken."