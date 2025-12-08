6°C
Cer­cle Brug­ge pakt in extre­mis nog een punt op Genk

Cercle Genk

Belga

KRC Genk heeft zondag op de 22e speeldag van de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld tegen Cercle Brugge. Pieter Gerkens (90+4.) bezorgde de Bruggelingen in extremis nog een punt.

De Limburgers waren in de openingsfase enkele keren dicht bij de opener. Yira Sor en Zakaria El Ouahdi botsten op Warleson, en Yunya Ito besloot net voorlangs. Genk bleef komen, en Sor trof even later wel raak. De Nigeriaan kreeg de bal van Kos Karetsas en legde mooi weg in de verste hoek. De Bruggelingen kwamen dan wat beter in de match, en Oluwaseun Adewumi deed ook de netten trillen, maar de buitenspelvlag was omhoog gegaan.

El Ouahdi verdubbelde kort na de thee bijna de score na een knappe actie, maar zijn poging vanuit een scherpe hoek strandde op het doelhout. Ook Aaron Bibout scoorde bijna, maar Warleson ranselde zijn kopbal nog over de goal. Cercle kon daar weinig tegenover zetten, maar kwam twintig minuten voor tijd toch in de buurt van de gelijkmaker via Edgaras Utkus. De Litouwer kopte net naast op een vrije trap van Flavio Nazinho. Door het kleine verschil bleef het spannend tot het einde, en Gerkens bezorgde de Genkies diep in blessuretijd met een knap schot in de verste hoek alsnog een koude douche.

Belga
Cercle Brugge

Sportpark Harelbeke
Nieuws

Hier komt het nieuwe zwembad van Kuurne en Harelbeke
Leopold 60j scheidsrechter
Sport

Scheidsrechter Leopold Declerq (77) gehuldigd voor 60-jarige carrière: "Als ik geen voetbal heb, heb ik geen leven"
2026-01-18 - 722_N_kvdo-harelbekeMETSVO_20260118182334.mp4 - slqVC6tTc_2.jpg
Sport

KVDO wint derby van Harelbeke na late penalty: 1-0

