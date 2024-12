In een kansarme eerste helft zorgde Banzuzi na een kleine tien minuten voor het eerste gevaar van de partij met een naast gemikte poging na een knappe één-twee met N'Dri. Ook Cercle stak op het kwartier een eerste keer zijn neus aan het venster met een flauw schot van Nunes. Hannes Van der Bruggen waagde zijn kans op een afgeslagen vrije schop, maar plaatste de bal enkele centimeters naast het Brugse doel. Op slag van rust liet Leysen een ongevaarlijk schot van Minda even uit zijn handen glippen, maar Nunes kon niet profiteren.

Ook in de tweede helft viel er maar weinig te beleven in het Jan Breydelstadion. Mitrovic nam een voorzet van Gil meteen op de slof, maar de Serviër mikte over. De eerste grote kans kwam er pas in minuut 70. Ikwuemesi kwam na een verre bal oog in oog met Delanghe te staan, maar de doelman bracht redding. Ook op de rebound van Mitrovic stond de Cercle-goalie pal. Aan de overkant claimde Cercle een penalty na een fout op Ravych in de zestien, maar Van Driessche ging hier terecht niet op in wegens voorafgaand buitenspel.

De partij leek af te stevenen op een brilscore, maar in de slotseconden trok Cercle Brugge alsnog aan het langste eind. Olaigbe zorgde vanop de stip voor een onverhoopte driepunter na een fout van Maziz in de zestienmeter.

Cercle Brugge spring zo van de voorlaatste plek naar de 13de plaats in het klassement.