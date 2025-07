In een matige eerste helft waren er kansen langs beide kanten. Voor Cercle Brugge zorgde Alan Minda voor het meeste gevaar, maar de Ecuadoriaan was ongelukkig in de afwerking. Aan de overzijde testte Dender-spits Aurélien Scheidler de reflexen van Maxime Delanghe met een stevige volley. Kort voor de rust raakte Roman Kvet nog de lat, maar gescoord werd er niet.

Na de pauze nam Cercle het initiatief, maar echte dreiging bleef uit. De bedrijvige Nazinho en debutant Pieter Gerkens probeerden het tij te keren, zonder succes. Acht minuten voor affluiten kwam Dender nog dicht bij de openingstreffer: Scheidler kon een voorzet van invaller Benjamin Fredrick niet voorbij Delanghe werken. Het bleef uiteindelijk 0-0.