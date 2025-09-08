Cercle Brugge ontving Charleroi in eigen huis met vertrouwen, na het knappe gelijkspel tegen leider STVV voor de interlandbreak. De Vereniging verloor wel met 2-3 tegen Charleroi.
Voor de aftrap kreeg het Jan Breydelstadion nog een vleugje nostalgie: Paul Sanders, oud-spits van De Vereniging en bekerwinnaar in 1985, mocht symbolisch de eerste bal trappen. Lang duurde het feestgedruis in Brugge wel niet want na amper drie minuten trof Pflücke, die deze zomer voor een half miljoen werd weggeplukt bij Mechelen, raak. Opvallend want ook tegen Dender net voor de interlandbreak scoorde Charleroi in de eerste vijf minuten. Goed begonnen, half ...
Maar Cercle gaf zich niet meteen gewonnen. Hoewel de ploeg van coach Cinel even van slag leek na de vroege openingstreffer bleef de thuisploeg wel dreigend. Eerst was er al een afstandsschot van Agyekum, daarna een stevige waarschuwing van Ngoura die goed in de zestien opdook en de bal voorbij Delavallée legde. 1-1 dacht het stadion tot de VAR het doelpunt afkeurde voor buitenspel.
Dubbele voorsprong
Wie de goal niet maakt, krijgt hem om de oren. Dat ondervond Cercle vlak voor rust. Na een razendsnelle counter legde Guiagon de bal panklaar voor Scheidler, die zijn controle volledig miste. De afvallende bal kwam bij Titraoui terecht, die vanop de rand van de zestien uithaalde. Doelman Delanghe raakte het leer nog met de vingertoppen, maar moest zich toch gewonnen geven: 0-2 voor Charleroi.
Meteen na de rust kon Jan Breydel toch opnieuw vieren. Cinel voerde een dubbele wissel in tijdens de rust met Adwumi en Diakhaté. Die laatste werd na dik vijf minuten neergehaald door Ousou. Ngoura kon de 1-2 mooi binnenleggen, al werd die aansluitingstreffer meteen teniet gedaan door Jakob Romsaas die de bal pal op het hoofd van Scheidler legde. De Fransman moest het leer maar binnenknikken.
Sprankeltje hoop
Op vier minuten van het einde zorgde Cercle nog voor spanning. Nzita bracht Diakhaté neer in de zestien, waarna Gerkens koelbloedig de strafschop benutte: 2-3. Plots kreeg Charleroi het weer warm in het slot, maar meer dan de aansluitingstreffer zat er voor de thuisploeg niet in.