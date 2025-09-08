Voor de aftrap kreeg het Jan Breydelstadion nog een vleugje nostalgie: Paul Sanders, oud-spits van De Vereniging en bekerwinnaar in 1985, mocht symbolisch de eerste bal trappen. Lang duurde het feestgedruis in Brugge wel niet want na amper drie minuten trof Pflücke, die deze zomer voor een half miljoen werd weggeplukt bij Mechelen, raak. Opvallend want ook tegen Dender net voor de interlandbreak scoorde Charleroi in de eerste vijf minuten. Goed begonnen, half ...

Maar Cercle gaf zich niet meteen gewonnen. Hoewel de ploeg van coach Cinel even van slag leek na de vroege openingstreffer bleef de thuisploeg wel dreigend. Eerst was er al een afstandsschot van Agyekum, daarna een stevige waarschuwing van Ngoura die goed in de zestien opdook en de bal voorbij Delavallée legde. 1-1 dacht het stadion tot de VAR het doelpunt afkeurde voor buitenspel.