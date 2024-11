Cercle Brugge heeft zondagmiddag een teleurstellende nederlaag geleden in eigen huis tegen Anderlecht. Ondanks een strijdvaardige start en een aantal kansen, verloor Cercle uiteindelijk met 0-5 in het Jan Breydelstadion. Anderlecht was klinisch voor doel, met onder meer een hattrick van Kasper Dolberg en goals van invallers Théo Leoni en Luis Vazquez. Door dit verlies blijft Cercle steken op de veertiende plaats in de Jupiler Pro League.