Agyekum streek afgelopen zomer neer in het Jan Breydelstadion en groeide al snel uit tot een sterkhouder op het middenveld van Cercle. In totaal speelde de Ghanees dit seizoen bij de Bruggelingen al 44 wedstrijden, waarin hij twee doelpunten en twee assists liet optekenen. Eind maart debuteerde hij ook bij de Ghanese nationale ploeg, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjaad.

"We zijn blij dat we de optie in het contract van Lawrence hebben gelicht", vertelt technisch directeur Rembert Vromant. "Hij is een veelzijdige middenvelder met technische kwaliteiten die goed in onze stijl past. We geloven sterk in zijn verdere ontwikkeling en kijken uit naar de komende seizoenen samen."