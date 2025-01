Mechelen begon nochtans uitstekend aan de partij. Benito Raman mocht na tien minuten alleen op Maxime Delanghe afstormen, maar had geen oog voor de meelopende Patrick Pflücke en stuitte uiteindelijk op het been van de Cercle-doelman. Na het openingskwartier nam de thuisploeg het commando over en kopte Felipe Augusto het leer nipt naast het doel van Ortwin De Wolf.

Augusto moest echter niet lang meer wachten op zijn doelpunt, want op een nieuwe corner was het in de 34e minuut wel prijs. De Braziliaanse spits werd helemaal alleen gelaten en kon zo de hoekschop van Gary Magnée onbedreigd tegen de netten knikken.

Net na de pauze volgden de kansen elkaar in sneltempo op. De ingevallen Rafik Belghali kwam naar binnen, maar besloot te centraal op Delanghe, aan de overkant waagden Kazeem Olaigbe en Augusto hun kans, maar de Vereniging liet het na om zijn voorsprong te verdubbelen. Vooral Augusto had nadien nog de 2-0 aan de voet, maar verzuimde om het balverlies bij de bezoekers af te straffen. Mechelen trok in het slotkwartier resoluut naar voren, maar kon de nederlaag niet meer afwenden.

Cercle blijft zo onder de nieuwe coach Ferdinand Feldhofer ongeslagen en schuift door de recente 7 op 9 op naar de twaalfde plaats in het klassement.