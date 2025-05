Cercle Brugge voetbalt ook volgend seizoen in eerste klasse. De Vereniging haalde het vrijdag, na de 1-5-zege in Maasmechelen van afgelopen zondag, ook tijdens de terugwedstrijd van de barrages voor de laatste stek in de Jupiler Pro League eenvoudig van Patro Eisden en verlengde zo zijn verblijf op het hoogste niveau. Het duel in het Jan Breydelstadion eindigde op 3-1.