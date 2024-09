In een wedstrijd waar beide ploegen er duidelijk zin in hadden, stond er na twintig minuten al een 2-2 op het bord. De Limburgers begonnen fel aan de wedstrijd, en Yira Sor kon zich meteen doorzetten en binnen de eerste minuut de 0-1 op het bord zetten. Cercle probeerde wat terug te doen, en kwam even later langszij via Abdoul Kader Ouattara, die de gelijkmaker na een corner hard voorbij Hannes Van Crombrugge in doel verwerkte. Jens Steuckers bracht de bezoekers opnieuw op voorsprong door de bal na slecht wegwerken van Flavio Nazinho mooi weg te leggen in de verste hoek. Christiaan Ravych tekende met een hoge kopbal meteen voor de 2-2 gelijkmaker. Vooral Genk bleef op zoek gaan naar een nieuw doelpunt, maar morste met de kansen.

In de tweede helft begonnen de bezoekers meteen sterk, en Tolu Arokodare tikte tien minuten na de rust de 2-3 simpel binnen. Zakaria El Ouahdi liet een minuut later na met een reuzekans de Genkse voorsprong te verdubbelen. Ook in het vervolg van de tweede helft bleef Genk domineren, maar een vierde doelpunt zat er niet meer in.

De Limburgers komen voorlopig aan de leiding in de stand met dertien punten. Cercle Brugge blijft onderaan bengelen met vier punten, het blijft veertiende. Later vanavond gaat Club Brugge nog op bezoek bij Kortrijk.