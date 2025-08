De Brusselaars kwamen al vroeg op voorsprong in Jan Breydel. Na een lichte overtreding in de zestien kreeg Anderlecht een strafschop, die Thorgan Hazard prima omzette: 0-1. Daarna had Anderlecht via Angulo en Verschaeren uitzicht op een dubbele voorsprong, maar hun pogingen troffen geen doel. Cercle Brugge kon daar weinig tegenover zetten en creëerde in de eerste helft geen noemenswaardig gevaar.

Na rust kwam Cercle met meer energie uit de kleedkamer en Anderlecht werd teruggedrongen. Zonder grote kansen weg te geven, geraakte paars-wit steeds moeilijker onder de druk uit. De bezoekers hielden de bal nauwelijks in de ploeg en moesten achterin stevig aan de bak. Coosemans greep goed in na een gevaarlijke actie van Nazinho, terwijl de ingebrachte Camara en Bertaccini het tij aanvankelijk niet konden keren.