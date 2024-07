Als groen-zwart zijn dubbele confrontatie met het Schotse Kilmarnock verliest in de tweede voorronde van de Europa League, zakt het af naar de Conference League. De Vereniging is geen reekshoofd. De sterkst mogelijke clubs die het kan treffen in de derde voorronde van de Conference League zijn het Deense FC Kopenhagen, het Griekse AEK Athene of het Israëlische Maccabi Haifa.

Bij winst gaat Cercle door naar de play-offs van de Conference League, de laatste kwalificatieronde. Bij verlies zit het Europees avontuur erop. Er is geen vangnet bij uitschakeling in de Conference League.

De laatste keer dat Cercle Brugge te zien was op het Europese toneel dateert al van het seizoen 2010-2011. De Vereniging zette het Finse TPS Turku opzij in de tweede voorronde van de Europa League. In de derde voorronde was het Cypriotische Anorthosis Famagusta te sterk. Haalt Cercle Brugge deze keer wel de groepsfase van een Europese competitie?