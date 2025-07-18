De 20-jarige Adewumi doorliep de jeugdreeksen van Floridsdorfer AC en Rapid Wenen om in 2020 terug te keren naar Floridsdorfer. Daar maakte hij in mei 2022 op 17-jarige leeftijd zijn profdebuut in de Oostenrijkse tweede klasse. In vier seizoenen kwam hij er tot 55 wedstrijden, 6 goals en evenveel assists. Vorig jaar maakte Adewumi de overstap naar Burnley, dat hem meteen uitleende aan de Schotse eersteklasser Dundee FC. Daar was de middenvelder goed voor vijf goals en evenveel assists in 32 wedstrijden.

"Seun Adewumi is een jonge, veelzijdige en aanvallend ingestelde speler waarvan zijn snelheid, directe speelstijl en constante dreiging perfect passen binnen onze visie", reageert technisch directeur Luciano Murchio. "We zijn ervan overtuigd dat hij dit seizoen een belangrijke aanwinst zal zijn voor het team. We zijn blij Seun te mogen verwelkomen bij Cercle en kijken ernaar uit om een sleutelrol te spelen in zijn verdere ontwikkeling nu hij bij ons de volgende stap zet in zijn carrière."