Konaté debuteerde in eigen land op amper 15-jarige leeftijd bij eersteklasser Racing Club d'Abidjan en maakte begin dit jaar de overstap naar AS Monaco. De Ivoriaan ondertekende in het prinsdom een contract tot 2029, maar kwam er nog niet voor de hoofdmacht uit.

"Ik ben heel blij om dit seizoen voor Cercle te mogen spelen", vertelt Konaté. "Het is een grote eer om deel uit te maken van deze ambitieuze Vereniging en ik kijk ernaar uit om alles te geven op het veld en de ploeg zo goed mogelijk te helpen."