Cercle Brugge eiste in de openingsfase het balbezit op, maar de eerste kans was na tien minuten wel voor Standard: Delanghe bokste een kopbal van Zeqiri over zijn doel. Aan de overkant moest ook Henkinet redding brengen op een gekruiste poging van Somers. In een voor het overige weinig opwindende eerste helft zorgde Standard voor de meeste dreiging, maar uitgesproken kansen bleven uit.

Na de pauze mocht Epolo het veld betreden ter vervanging van de geblesseerde Henkinet, maar de jonge doelman werd net als zijn collega aan de overkant maar bitter weinig aan het werk gezet. Kort na het uur was de eerste kans van de tweede helft meteen prijs. De pas ingevallen Flavio Nazinho knalde een afvallende voorzet van Minda staalhard voorbij Epolo: 1-0 voor de thuisploeg. Standard reageerde meteen met een hard afstandsschot van Bulat, maar Delanghe ging goed plat.

In het slotkwartier gaf Augusto de bezoekers bijna de doodsteek, maar de Braziliaan kopte een hoekschop over. Cercle leek de drie punten thuis te houden, maar in de absolute slotseconde zorgde invaller Lazare, die deze winter werd weggeplukt bij Union, met een knappe volley alsnog voor een puntendeling.