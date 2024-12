Cercle Brugge en Union Sint-Gillis zijn zondag op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League op een gelijkspel blijven steken. In het Jan Breydelstadion bleef de brilscore (0-0) op het bord. Union komt in de stand langszij met het nummer zes KV Mechelen, Cercle blijft als vijftiende met zestien punten in de degradatiezone hangen.