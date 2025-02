Cercle Brugge en Westerlo hebben 1-1 gelijk gespeeld. Alan Minda (73.) wiste voor Cercle na rust de openingstreffer van Isa Sakamoto (26.) uit. In het klassement blijven de twee ploegen - ze hebben allebei 30 punten - in het degradatiemoeras. Cercle Brugge staat als dertiende virtueel in de play-downs.