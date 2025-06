De Belgische delegatie zal in de late namiddag terugkeren via de luchthaven van Zaventem. Daarna gaat ze rechtstreeks naar de Grote Markt in Brussel .

Het team zal niet compleet zijn. Julie Allemand is teruggevlogen naar New York om haar Los Angeles Sparks te vervoegen, terwijl Julie Vanloo terugkeert naar de Golden State Valkyries in San Francisco. De Amerikaanse trainer Mike Thibault keert terug naar huis, terwijl assistent-coach Pascal Angillis ook naar New York gaat, waar hij gezelschap krijgt van Rachid Meziane, die weg is met Connecticut Sun. De Franse coach leidde de Belgian Cats twee jaar geleden naar de EK-titel in Ljubljana.