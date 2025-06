Kyara Linskens, die na haar vertrek bij Golden State Valkyries alsnog aansloot bij de Cats, maakte haar rentree en was meteen goed voor acht punten. Emma Meesseman was zoals zo vaak de uitblinker bij de Belgen en scoorde tien punten. Julie Allemand (Los Angeles) en Julie Vanloo (Golden State) warmden wel op met de Cats, maar kwamen nog niet in actie.

De troepen van bondscoach Mike Thibault werkten hun zesde oefenduel af in aanloop naar het EK. Eerder wonnen de Cats tweemaal (83-70 en 64-61) van Italië en werd Zweden met 80-51 opzijgezet. Tegen Frankrijk leed België een zware 91-42-nederlaag, maar nam het een dag later wel revanche door met 63-60 te winnen. Zaterdag vindt in Oostende, opnieuw tegen Duitsland, de laatste voorbereidingsmatch plaats.