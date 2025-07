Nielsen had bij Club Brugge nog een contract voor een seizoen. "Casper Nielsen heeft zich ruimschoots bewezen in onze competitie en was voor ons een prioriteit tijdens deze zomerperiode. Hij is een echte motor op het middenveld en zijn mentaliteit, zijn spelvolume en zijn stijl passen perfect bij het DNA van Standard", zegt Marc Wilmots, de sportief directeur van Standard.