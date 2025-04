Op de Markt maken café’s zich klaar. Vaten worden aangesleept, schermen opgesteld en de spanning is overal te voelen. Kevin Verbeke van café ’t Labierint: “Zoals je ziet, zijn we voorzien op een klein feestje. We hebben vaten enkel voor binnen, maar als we kampioen worden, dan openen we de kelder met zes leidingen rechtstreeks naar buiten. Dan mag het feest hier losbarsten.”