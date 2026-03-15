In de openingsronde haalde onze achttienjarige landgenote het in twee sets van het Duitse topreekshoofd Tamara Korpatsch: 6-0 en 6-4 na iets meer dan een uur. In de tweede ronde staat ze eerstdaags tegenover de winnares van het duel tussen de Sloveense Kristina Novak, die met een wildcard aan het toernooi mocht beginnen, en de Française Julie Belgraver.

Hanne Vandewinkel en Greet Minnen staan eveneens op de hoofdtabel in Maribor, respectievelijk als tweede en vijfde reekshoofd. Vandewinkel opent tegen de Zwitserse Susan Bandecchi, Minnen tegen de Italiaanse Camilla Rosatello.

Vandromme en Minnen spelen ook het dubbelspel af, waarin Lara Salden woensdag aan de zijde van Belgraver werd uitgschakeld. Vandromme en de Kroatische Mariana Drazic openen tegen de Duitse Anna-Lena Friedsam en de Tsjechische Gabriela Knutson.

Greet Minnen en de Britse Heather Watson staan in de eerste ronde tegenover de Tsjechische tandem Lucia Havlickova en Laura Samson.