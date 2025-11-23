Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De Koninklijke Hockeyclub Brugge start het winterseizoen met de opening van een tweede overdekt veld. Investeren in een extra indoortent is noodzakelijk. Dat heeft veel te maken met het groeiende succes van zaalhockey tijdens de wintermaanden.
De Brugse hockeyclub pakt uit met twee eigen overdekte indoorvelden en een sportbar. Het stadsbestuur investeerde 40.000 euro en een privé sponsor verdubbelde dat bedrag. Brugge telt zo’n 240 erkende sportclubs. Het nieuwe hockeyveld vermindert in de winter de druk op de rest van de Brugse sportaccommodatie.
Extra ruimte
Olivier Strubbe, schepen van sport: "In de eerste plaats kunnen onze jonge sporters nu ook in de winter verder sporten, dat is goed voor hun talent. Maar daarnaast hebben we ook meer ruimte in onze sportzalen. Zij die nu aan het trainen zijn zaten vroeger in onze sportzalen en die ruimte komt nu vrij voor andere sportbeoefenaars. Dat is een pluspunt voor de stad Brugge."
Het is aan de jonge spelers van de club om het overdekte hockeyveld in te spelen. Bovendien is dat in het winterseizoen een stuk prettiger spelen dan in open lucht.
Grote succes
Er zijn vijfhonderd hockeyers ingeschreven voor het indoorseizoen. Het internationale succes van onze nationale dames- en herenteams zorgt voor een grotere interesse om te hockeyen. Door het nieuwe veld kan de sport verder groeien.
Laurens Oversier, voorzitter KHCB: "Wij proberen synergiën met andere hockeyclubs te organiseren maar ook met scholen. Deze faciliteiten zijn open om gedeeld te worden. Wij proberen maximaal in te zetten op het hockeyen. Maar iedereen mag ons contacteren om hier gebruik van te maken."
De Koninklijke Hockey Club Brugge viert in 2027 haar honderdste verjaardag.