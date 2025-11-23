Olivier Strubbe, schepen van sport: "In de eerste plaats kunnen onze jonge sporters nu ook in de winter verder sporten, dat is goed voor hun talent. Maar daarnaast hebben we ook meer ruimte in onze sportzalen. Zij die nu aan het trainen zijn zaten vroeger in onze sportzalen en die ruimte komt nu vrij voor andere sportbeoefenaars. Dat is een pluspunt voor de stad Brugge."

Het is aan de jonge spelers van de club om het overdekte hockeyveld in te spelen. Bovendien is dat in het winterseizoen een stuk prettiger spelen dan in open lucht.