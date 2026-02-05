Vosté begint in de buitenbaan aan zijn derde Olympische Winterspelen, zijn Belgische record staat sinds januari 2024 op 1:07.46. Klein heeft 1:07.53 als beste tijd staan.

De buitenbaan is een licht nadeel. Dat bleek uit recent wetenschappelijk onderzoek. De schaatser in de binnenbaan besluit de race met de kortere binnenbocht; twee derde van de toernooiwinnaars sinds 2007 lootte de binnenbaan.