Brug­ge­ling Mathi­as Vos­té schaatst op de 1.000 meter tegen de Duit­ser Moritz Klein

Mathias Vosté

© Belga

Mathias Vosté uit Brugge komt woensdag in Milaan op de Olympische Winterspelen voor de zevende rit van de 1.000 meter de baan op. Zijn tegenstander is de Duitser Moritz Klein.

Vosté begint in de buitenbaan aan zijn derde Olympische Winterspelen, zijn Belgische record staat sinds januari 2024 op 1:07.46. Klein heeft 1:07.53 als beste tijd staan.

De buitenbaan is een licht nadeel. Dat bleek uit recent wetenschappelijk onderzoek. De schaatser in de binnenbaan besluit de race met de kortere binnenbocht; twee derde van de toernooiwinnaars sinds 2007 lootte de binnenbaan.

Olympische Winterspelen 2026

