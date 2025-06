De Pro League stelde vrijdag de eerste zeven speeldagen voor. CEO Lorin Parys wees er daarbij op dat er na speeldag vijf mogelijk matchen zullen worden uitgesteld met het oog op Europese opdrachten van clubs. "We willen dat onze ploegen zo sterk mogelijk presteren in Europa. Dat is belangrijk voor alle clubs want onze coëfficiënt is afhankelijk van de resultaten van de ploegen die in Europa aan de slag zijn", legde hij uit.