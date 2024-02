De vraag is niet of maar wanneer van der Poel zal wegrijden. Iserbyt start nog behoorlijk, Vanthourenhout mist z'n start volledig, Vanthourenhout is pas twintigste.



Intussen is na vier minuten de cross al beslist: head of the race: Mathieu van der Poel. Z'n landgenoot, Joris Nieuwenhuis, weet dat hij best zo lang mogelijk volgt. Daar liggen podiumkansen. En daarachter volgen Venturini, de Fransman, en de Belgen.



Met Michael Vanthourenhout nu toch al hier. En dat is een goed teken want Vanthourenhout trekt door. Op naar de derde plaats. Alleen, al wil Ronhaar niet zomaar laten begaan. De enige boeiende strijd is die om het brons.



Vanthourenhout is toch de sterkere van de twee. In ronde vier neemt hij beetje bij beetje afstand van Ronhaar. En nadert hij ook op Joris Nieuwenhuis. Het zilver is nog niet weg. Maar Nieuwenhuis houdt stand. Van der Poel is al lang heer en meester, en ook wereldkampioen. Michael Vanthourenhout redt de eer van de Belgen en mag mee het podium op als derde. Iserbyt wordt vijfde, Wyseure elfde.