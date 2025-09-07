Brons voor de Belgian Waffles met Ponette en Doom op WK
© Belga
Op het WK atletiek in Tokio heeft onze 4x400m ploeg brons behaald. De Belgian Waffles met onder andere Helena Ponette en Alexander Doom haalden het na een spannende eindsprint. Ponette ging zo nog van de vijfde naar de derde plaats. Het is de eerste medaille voor ons land op dit WK.
Lang zag het er naar uit dat België opnieuw naast een medaille zou grijpen. De Waffles, nochtans mét Alexander Doom, lagen in de laatste rechte lijn nog vijfde. Helena Ponette kon echter met een sterke eindsprint het podium verzekeren door op de finish haar Poolse collega te kloppen.
Gianni Seeuws