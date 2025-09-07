19°C
Aanmelden
Sport

Brons voor de Bel­gi­an Waf­fles met Ponet­te en Doom op WK

Belgaimage 134105421

© Belga

Op het WK atletiek in Tokio heeft onze 4x400m ploeg brons behaald. De Belgian Waffles met onder andere Helena Ponette en Alexander Doom haalden het na een spannende eindsprint. Ponette ging zo nog van de vijfde naar de derde plaats. Het is de eerste medaille voor ons land op dit WK.  

Lang zag het er naar uit dat België opnieuw naast een medaille zou grijpen. De Waffles, nochtans mét Alexander Doom, lagen in de laatste rechte lijn nog vijfde. Helena Ponette kon echter met een sterke eindsprint het podium verzekeren door op de finish haar Poolse collega te kloppen. 

Gianni Seeuws

Meest gelezen

Whats App Image 2025 09 11 at 18 02 45
Sport

Tim Declercq neemt als renner afscheid van 'zijn' Izegem, Dehairs wint Izegem Koerse
Kvdo peeters
Sport

"Oostends voetbal verliest grote meneer": Raoul Peeters overleden
KVDO-Oostkamp
Sport

KVDO wint eerste thuismatch in tweede nationale: 3-1 tegen Oostkamp

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden