Brent Dek­ler­ck (18) pakt goud op de Wereldspelen

©Belga

Brent Deklerck heeft op de Wereldspelen in Chendu goud gepakt op de dubbele trampoline. In de finale om de gouden medaille was hij sterker dan Amerikaan Omo Aikeremiokha.

De Wereldspelen zijn een topevent voor niet-Olympische disciplines. Deklerck plaatste zich vlot voor de finale. In de reeks voor het goud kwam hij uit tegen de Amerikaan die de druk hoog legde met een score van 25.900, een haalbare lat voor Deklerck.

De jonge Belg, de jongste deelnemer in deze discipline, haalde het met een score van 26.800. 
Zo is hij de eerste Belg ooit die een medaille pakt op deze discipline.

Gianni Seeuws

