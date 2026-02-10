6°C
Bre­de­naar Mat­thieu Bon­ne is ver­ko­zen tot Athle­te of the Year

Matthieu bonne

De IAU-council, wat staat voor International Association of Ultrarunners, verkoos dinsdag Matthieu Bonne uit Bredene tot Athlete of the Year 2025. Hij was de enige genomineerde Belg voor deze award. 

Matthieu Bonne uit Bredene is officieel Athlete of the Year. Hij dankt deze award aan zijn nieuw IAU Wereldrecord op de 48-uursafstand tijdens het Mount To Coast Ultrapark Weekend in de Poolse stad Pabianice in 2025. Matthieu was de enige genomineerde Belg voor deze award, naast elf andere atleten uit onder meer Oekraïne en Australië.

Bij de dames waren er in totaal ook twaalf genomineerden. Maar de Britse Sarah Webster, met haar wereldrecord 24 uur dames en wereldkampioene 24 uur, werd verkozen. Naast de zevenkoppige council, de vier area representatives en twee stemmen uit de athletes commission kreeg ook iedere federatie één stem. Matthieu kon dus rekenen op twee stemmen uit België wat hem uiteindelijk de award opleverde. 

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

