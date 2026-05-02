Dejaegere was de voorbije twee jaar het uithangbord van de West-Vlamingen. De middenvelder, een jeugdproduct van de VK, keerde in de zomer van 2024 terug in het Guldensporenstadion na avonturen bij AA Gent (2013-2020), het Franse Toulouse (2020-2023) en MLS-club Charlotte (2023-2024). Met Gent werd hij in 2015 landskampioen. Eerder was hij zijn profcarrière begonnen bij Kortrijk tussen 2010 en 2013.

Perfect voorbeeld van een Kerel

In het eerste jaar van zijn terugkeer degradeerde hij met Kortrijk meteen uit de Jupiler Pro League. Dejaegere bleef de club vorige zomer trouw en slaagde erin na één seizoen in de Challenger Pro League meteen terug te promoveren. Kortrijk werd tweede in 1B, na een ongeslagen Beveren. Dejaegere kwam als aanvoerder tot 29 officiële duels voor Kortrijk, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf.

Nils Vanneste, de sportief directeur van Kortrijk, toonde zich tevreden met de contractverlenging van Dejaegere. "Brecht is het perfecte voorbeeld van wat het betekent om een Kerel te zijn. Met zijn ervaring en leiderschap is hij van onschatbare waarde voor deze groep. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in onze promotie en blijft ook naast het veld een belangrijke figuur binnen de club."