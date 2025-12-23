In de eerste uren haalde Bonne een piek van zo’n 1.400 geslaagde worpen per uur. Om het record te breken, moet hij gemiddeld minstens 875 vrijworpen per uur binnengooien. Als hij dit tempo kan aanhouden, lijkt het record dus ruim binnen bereik. Voorlopig lijkt alles ook in die richting te wijzen. Behalve wat lichte last aan de elleboog, heeft de ultrasporter nog geen hinder ondervonden.



Volgens zijn entourage blijft de focus behouden tot het einde. “We gaan gewoon door tot acht uur vanavond”, zegt Erwin Inghelbrecht, pluspapa van Bonne. “Dus geen champagne onderweg, misschien pas daarna.”