Oostende

Bon­ne op sche­ma voor nieuw record vrij­wor­pen: We doen gewoon door tot vanavond”

Matthieu Bonne is gisteravond om 20.00 uur gestart aan een recordpoging vrijworpen gooien. Met een hoog tempo en zonder grote problemen ligt hij ruim op schema om het bestaande record te verbeteren, nog voor de 24 uur voorbij zijn.

In de eerste uren haalde Bonne een piek van zo’n 1.400 geslaagde worpen per uur. Om het record te breken, moet hij gemiddeld minstens 875 vrijworpen per uur binnengooien. Als hij dit tempo kan aanhouden, lijkt het record dus ruim binnen bereik. Voorlopig lijkt alles ook in die richting te wijzen. Behalve wat lichte last aan de elleboog, heeft de ultrasporter nog geen hinder ondervonden. 

Volgens zijn entourage blijft de focus behouden tot het einde. “We gaan gewoon door tot acht uur vanavond”, zegt Erwin Inghelbrecht, pluspapa van Bonne. “Dus geen champagne onderweg, misschien pas daarna.”

Jeroen Sap

Jeroen Sap
Celien Tanghe

Celien Tanghe
Matthieu Bonne

