De wedstrijd begon veelbelovend voor Boezinge, met enkele aanvallen en kansen via Ponjaert en aanvoerder Kevin Château, maar Huldenberg verdedigde goed. Toch nam Huldenberg na een kwartier het initiatief en scoorde de eerste treffer: na een fout in de Boezingse verdediging kon Thibeau Degeest vrij afdrukken. Kort daarna verdubbelde Degeest met een gekruld schot de voorsprong. Huldenberg maakte het zelfs 0-3 vlak voor de rust, toen Roisin profiteerde van een fout van doelman Vanbrabandt.

In de tweede helft bleef Boezinge vechten en kreeg het enkele goede kansen, maar Huldenberg counterde efficiënt en scoorde snel de 0-4 via Verbesselt en Van Nerom. Pas in het slot wist Boezinge de eer te redden met doelpunten van Mathias Delboo en Lenny Rassalle, maar die 2-4 eindstand was onvoldoende om promotie te verzekeren. Boezinge blijft dus ook volgend seizoen in eerste provinciale.