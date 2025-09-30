De wedstrijd begon nochtans moeizaam voor de bezoekers. Huldenberg zette meteen druk en was via een verre inworp al gevaarlijk. Verbesselt kon net niet goed koppen, maar de toon was gezet. Boezinge-doelman Djeumen Wamen had het in het openingskwartier niet onder de markt en kwam na een ongelukkige tussenkomst goed weg.



Na de pauze kantelde het duel toen Huldenberg met tien viel. Verbesselt kreeg na 57 minuten zijn tweede gele kaart na een trekfout. Boezinge rook zijn kans en bleef drukken. Tien minuten voor tijd kwam de beloning er ook. Doelman Djeumen Wamen lanceerde met een lange bal Lievens, die koelbloedig afwerkte: 1-1.

In het slot ontsnapte Boezinge nog aan de 2-1 toen Nzinga net te laat kwam ingeschoven, maar het punt was binnen.