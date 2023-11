Kampioen Oostende heeft zaterdag een 77-84 overwinning geboekt in de topwedstrijd bij de Antwerp Giants op de zevende speeldag van de BNXT League. De kustploeg komt dankzij de zege naast Brussels, dat vrij is dit weekend, op kop in de tussenstand. In de tweede match van de avond boekte Bergen zijn eerste overwinning tegen Aalst (89-78). De Vossen geven de rode lantaarn door aan de Ajuinen.