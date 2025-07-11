15°C
Aanmelden
Sport
Oostende

BNXT Lea­gue: Noam Yaacov ver­laat Oos­ten­de na dit sei­zoen voor Utah Utes

De Israëlische international Noam Yaacov verlaat landskampioen Filou Oostende na afloop van dit seizoen voor het Amerikaanse Utah Utes, de universiteitsploeg van Utah die uitkomt in het NCAA-kampioenschap. Hij ondertekende er een contract voor één seizoen.

Met een gemiddelde van achttien punten, vier rebounds en zes assists is de 21-jarige Yaacov dit seizoen een van de kandidaten voor de MVP-titel in de BNXT League, het Belgisch-Nederlands basketkampioenschap.

Yaacov werd geboren in Denemarken en verhuisde op zijn veertiende naar Israël. De spelmaker van 1m85 schopte het er tot international en won eerder met de U20 zilver op het EK 2023.

Bco
Sport

Kampioen BC Oostende haalt Israëlische international Noam Yaacov

In het seizoen 2023-2024 werd Yaacov door ASVEL uitgeleend aan Hapoel Jeruzalem, waarmee hij aantrad in de Champions League. Nadien won hij met Hapoel Tel Aviv de Eurocup, alvorens vorige zomer naar Oostende te trekken.

De redactie
BC Oostende

Meest gelezen

Kleiduifschieten
Sport

Kleiduifschieten in weides: schutters vragen terugkeer vaste schietstanden
Titel Mandel United
Sport

Mandel United wint tweede titel op twee jaar tijd met overwinning tegen Kalken (0-2)
Emma Meesseman
Sport

Geen vierde MVP-titel op rij voor Emma Meesseman

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Dupont Algerije

Timothy Dupont wint vierde rit in Ronde van Algerije, Lauryssen verstevigt leiderspositie
Karate

Oostendse karateclub pakt meteen goud en twee keer zilver op eerste Vlaams kampioenschap
Emma Meesseman Fenerba

Zevende EuroLeague-titel! Meesseman loodst Fenerbahçe in finale voorbij Galatasaray naar eindzege
La lou Zulte Waregem 2026

Zulte Waregem is in Relegation Play-offs met 0-2 te sterk voor La Louvière
Asterix Bevo Roeselare

Bevo Roeselare moet meerdere erkennen in Asterix AVO Beveren na 3-1 verlies
Filou Oostende BCO

Oostende legt Kangoeroes Mechelen over de knie, Kortrijk gaat onderuit in Charleroi
Aanmelden