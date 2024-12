Halfweg was de stand in evenwicht (35-33), maar in het derde kwart (35-16) maakte Kortrijk het verschil. Niels De Ridder was bij de Spurs goed voor negentien punten.

Oostende voert nu de stand aan met twaalf zeges tegenover twee nederlagen. Kortrijk volgt als tweede met twaalf zeges tegenover drie nederlagen. Bergen en Leuven staan met elk acht zeges tegenover zeven nederlagen in de middenmoot.