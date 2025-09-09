Belgisch Kampioenschap Wielrennen bij nevenbond OVWF in Handzame: Shane Descamps is snelste
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Handzame is het Belgisch Kampioenschap Wielrennen bij de OVWF gereden, de Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie. Dat is een nevenbond die volgend jaar 40 jaar bestaat en populairder is dan ooit.
Glunderende gezichten waren het bij de OVWF, want het BK blijft zelfs op dit niveau een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen. Bij de OVWF kwamen renners aan hun trekken die minder tijd hebben om te trainen. Maar vergis je niet, ook hier ging het gemiddelde vlot boven de 42 per uur.
Er werd keihard geknokt voor de Belgische titel. In de categorie B ging die naar Gwen Vande Velde uit Vlierzele. En in de A-categorie was Shane Descamps uit Wervik de snelste in de massaspurt. Zijn vijfde overwinning dit seizoen.
Luc Yserbyt viert in 2026 de veertigste verjaardag van zijn nevenbond.
De lat ligt hier minder hoog, zowel voor de renners als voor de
organisatoren.