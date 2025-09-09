Glunderende gezichten waren het bij de OVWF, want het BK blijft zelfs op dit niveau een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen. Bij de OVWF kwamen renners aan hun trekken die minder tijd hebben om te trainen. Maar vergis je niet, ook hier ging het gemiddelde vlot boven de 42 per uur.

Er werd keihard geknokt voor de Belgische titel. In de categorie B ging die naar Gwen Vande Velde uit Vlierzele. En in de A-categorie was Shane Descamps uit Wervik de snelste in de massaspurt. Zijn vijfde overwinning dit seizoen.

Luc Yserbyt viert in 2026 de veertigste verjaardag van zijn nevenbond.

De lat ligt hier minder hoog, zowel voor de renners als voor de

organisatoren.