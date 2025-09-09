19°C
Aanmelden
Sport
Kortemark

Bel­gisch Kam­pi­oen­schap Wiel­ren­nen bij neven­bond OVWF in Hand­za­me: Sha­ne Des­camps is snelste

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Handzame is het Belgisch Kampioenschap Wielrennen bij de OVWF gereden, de Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie. Dat is een nevenbond die volgend jaar 40 jaar bestaat en populairder is dan ooit.

Glunderende gezichten waren het bij de OVWF, want het BK blijft zelfs op dit niveau een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen. Bij de OVWF kwamen renners aan hun trekken die minder tijd hebben om te trainen. Maar vergis je niet, ook hier ging het gemiddelde vlot boven de 42 per uur.

Er werd keihard geknokt voor de Belgische titel. In de categorie B ging die naar Gwen Vande Velde uit Vlierzele. En in de A-categorie was Shane Descamps uit Wervik de snelste in de massaspurt. Zijn vijfde overwinning dit seizoen.

Luc Yserbyt viert in 2026 de veertigste verjaardag van zijn nevenbond.
De lat ligt hier minder hoog, zowel voor de renners als voor de
organisatoren.

Redactie

Meest gelezen

Whats App Image 2025 09 11 at 18 02 45
Sport

Tim Declercq neemt als renner afscheid van 'zijn' Izegem, Dehairs wint Izegem Koerse
Kvdo peeters
Sport

"Oostends voetbal verliest grote meneer": Raoul Peeters overleden
Coiffeur
Sport

Terminaal zieke Marc 'de coiffeur' Verschoore: 'Nog zo lang mogelijk van het leven genieten'

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden