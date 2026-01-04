Arthur Van Den Boer nam de kopstart en kreeg het gezelschap van Antoine Jamin, Yordi Corsus, Sil De Brauwere en Viktor Vandenberghe. De vijf vluchters sneden de tweede ronde aan met een kleine voorgift op Mats Vanden Eynde, Kay De Bruyckere en Kenay De Moyer. Dat gezelschap smolt samen tijdens de afdaling op de schuine kant. Na twaalf minuten trokken Corsus, De Brauwere en Vandenberghe fiks door. Van Den Boer kwam in de achtervolging op het leidende trio ten val en zakte enkele posities terug. Vanden Eynde probeerde op zijn beurt de kloof met de vluchters te dichten en volgde met De Bruyckere in zijn wiel.



Half cross vormde zich een kopgroep met vier: Vandenberghe, De Brauwere, De Bruyckere en Vanden Eynde. De Moyer en Jamin volgden op een halve minuut. De Bruyckere versnelde net voor de passage aan de schuine kant. Vandenberghe trok meteen naar zijn achterwiel, terwijl Vanden Eynde ook de aansluiting trachtte te maken. Vandenberghe verslikte zich evenwel op de trappen. Met nog twee ronden voor de boeg had De Bruyckere een voorgift van vijf seconden op Vandenberghe en Vanden Eynde. Met vier koplopers: Vanden Eynde, Vandenberghe, De Bruyckere en De Brauwere ging men de slotronde in. Vandenberghe moest Vanden Eynde het langst bij zich dulden, maar kon ook hem met een nieuwe tempoversnelling van zich af schudden. Hij volgt Aaron Dockx op als Belgisch kampioen. “Het was echt een hectisch Belgisch kampioenschap, maar ik heb enorm genoten van de titelstrijd”, aldus Vandenberghe.