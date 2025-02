We zijn heel trots dat deze eer ons opnieuw te beurt valt", verklaarde sportschepen Lore Dezutter in een persbericht. "Waar wielrenners echte crossers worden en waar de duinen helden maken. Dat is onze Duinencross! De volgende jaren blijft Koksijde zo dé referentie in het Belgische en internationale wielerlandschap."

De Vlaamse Duinencross viert volgend seizoen, na drie jaar afwezigheid, haar terugkeer in de Wereldbeker veldrijden. De voorbije drie jaar behoorde de cross tot het regelmatigheidscriterium van de X20 Badkamers Trofee. Het WK vond ook al twee keer eerder plaats in Koksijde, in 1994 en 2012.

Begin vorige maand werd het BK veldrijden georganiseerd in Zolder. Ook de volgende twee edities vinden plaats in Limburg, met Beringen (2026) en Bilzen-Hoeselt (2027).