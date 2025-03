Bevo Roeselare begint aarzelend aan de wedstrijd. Ze maken enkele foutjes en Tchalou straft af. Daardoor ontstaat er een kleine kloof: 13-16. Bij de thuisploeg laten ze hun hoofd niet zakken. Roeselare knokt zich terug in de set. Uiteindelijk is het Laure Flement die de eerste set binnenhaalt: 27-25. 1-0 voor de thuisploeg.

In de tweede set blaakt Roeselare van vertrouwen. Al snel hebben ze een voorsprong van 7 punten te pakken. Tchalou komt wel terug opzetten, maar Bevo lost niet. Na maar liefst 7 setballen zorgt Iris Vandewiele voor de verlossing: 25-21. Het staat 2-0.

In set drie gaat het lange tijd gelijk op. Tea Radovic serveert de tweede matchball voor de thuisploeg. In een superspannende rally is het Bevo Roeselare dat het koelbloedigst blijft, Tchalou smasht buiten. Na een bloedstollende set wint Bevo Roeselare met 29-27, 3-0 in sets. Roeselare springt zo over Tchalou naar de tweede plaats op één punt van leider Asterix Avo Beveren.