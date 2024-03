Met het concept 'Run Your Age' is het de bedoeling dat iedere deelnemer zijn leeftijd loopt. In kilometer of rondjes dat beslist de loper of wandelaar zelf. Bert zelf liep 125 rondjes ofwel 50 kilometer.

Het evenement trok meer dan 200 mensen en levert bijna 3000 euro op. Die opbrengst gaat integraal naar 'Kom op Tegen Kanker'.