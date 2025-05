Dat Cercle alles op alles wil zetten om het behoud te realiseren blijkt uit deze wel héél erg last-minute trainerswissel. Want Cercle wachten nog amper twee barragewedstrijden. En Groen-Zwart had nog maar net zijn vorige coach, Feldhofer, de laan uitgestuurd bij de start van de play-downs. Maar een succes zijn die onder Jimmy Dewulf niet geworden. En dus rekent Cercle op Storck, die Groen-Zwart ooit al eens kon redden. Paniekvoetbal? Of een geniale zet?

Cercle staat voor twee cruciale barragewedstrijden om het behoud in eerste klasse te verzekeren. Tegenstander daarin wordt Patro Eisden Maasmechelen, winnaar van de Promotion Play-Offs in de Challenger Pro League.

CEO Klaas Reynaert: “Voor de belangrijke duels tegen Patro Eisden Maasmechelen rekenen we op de ervaring van Bernd Storck om ons in 1A te houden. Het was geen gemakkelijke beslissing om dat aan Jimmy mee te delen, maar we zijn ervan overtuigd dat deze beslissing de juiste is. We hopen dat Jimmy blijft, maar geven hem de nodige bedenktijd.”