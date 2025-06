Cinel was eerder actief als interim-hoofdtrainer en later als assistent-coach bij Red Bull Salzburg. Ervoor was hij ook al hoofdcoach bij FC Liefering. "Ik ben enorm blij om hoofdtrainer te worden van Cercle Brugge", zegt hij. "Vanaf het eerste moment voelde ik een klik met Cercle, zowel met de mensen als met de sportieve visie. Toen ik het stadion en de trainingsfaciliteiten bezocht, wist ik onmiddellijk dat ik hier wilde zijn. Ik kijk ernaar uit om maandag mijn eerste training te leiden en de spelers en staff te ontmoeten."