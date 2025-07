De Haervejen Ancient Road loopt dwars door Denemarken, en is bijna 600 kilometer. Vorig jaar had Verhoegstraete samen met zijn vriendin de route gewandeld, nu heeft hij die afgelopen, en dat in een nieuwe recordtijd. 5 dagen, 15 uur en 17 minuten.

Opvallend, de atleet uit Snaaskerke heeft geen enkele ervaring met ultralopen, de marathon was tot nu toe zijn langste afstand.