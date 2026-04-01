Voor het eerst in 3,5 jaar kan Team Belgium rekenen op de Belgische nummer 1 Elise Mertens (WTA 20 en WTA dubbel 1). Hanne Vandewinkel (WTA 94), die na een blessure opnieuw fit is, Sofia Costoulas (WTA 135), Greet Minnen (WTA 149) en Magali Kempen (WTA dubbel 81) maken de groep vol. Ook Mertens is overigens weer fit na even ziek te zijn geweest.

Hoewel de Amerikaanse tennisvrouwen niet naar Oostende komen met hun kleppers, wordt het voor de Belgen een moeilijke opdracht. Topspeelsters als Coco Gauff (WTA 3), Jessica Pegula (WTA 5), Amanda Anisimova (WTA 6), Madison Keys (WTA 17) en Emma Navarro (WTA 26) ontbreken bij Team USA. Wel zakt kapitein Lindsay Davenport af met de 18-jarige Iva Jovic (WTA 16), Hailey Baptiste (WTA 35), McCartney Kessler (WTA 48), Caty McNally (WTA 69) en Nicole Melichar-Martinez (WTA dubbel 16). Dat is volgens Fissette een voordeel. "Daar hadden we natuurlijk op gehoopt, maar het blijft het sterkste tennisland bij de dames", zegt de kapitein. "Voor het grote publiek zijn de namen misschien niet al te bekend, maar het zijn wel zeer goede spelers."

Goede kaarten

Twee jaar geleden verloren de Belgische tennisvrouwen al van Team USA. "Ondertussen zijn we veel gegroeid. Onder meer Hanne Vandewinkel, die er toen ook bij was, is intussen de top 100 binnengekomen", zegt Fissette. "We zien zeker een kans, maar het zal sowieso een moeilijke opdracht worden. Ik denk dat ze heel veel geleerd hebben uit de ervaring van twee jaar geleden. We hebben goede kaarten in onze handen."

Voor de Billie Jean King Cup werd er gekozen voor gravel. "Dat is vooral een keuze gericht op onze eigen speelsters. Dit is een goede voorbereiding op het gravelseizoen, vooral voor Elise Mertens." De inzit van dit weekend is een ticket voor de eindronde van de Wereldgroep in het Chinese Shenzhen.