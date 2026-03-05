13°C
Bel­gi­sche bas­ket­vrou­wen star­ten straks (over­bo­di­ge) WK-kwa­li­fi­ca­ties tegen Brazilië

Belgian cats

Julie Vanloo en Emma Meesseman © Belga

De Belgische basketvrouwen beginnen vandaag (9.30 uur) in het Chinese Wuhan, met een duel tegen Brazilië, aan hun kwalificatiewedstrijden voor het WK van september in de Duitse hoofdstad Berlijn. Als Europees kampioen zijn de Belgian Cats al geplaatst voor het WK, maar bondscoach Mike Thibault wil de kwalificaties aangrijpen om wedstrijdritme op te doen.

Thibault selecteerde twaalf speelsters voor de trip naar Wuhan. De basisvijf die al jaren de centrale as van de nationale ploeg vormt - Julie Allemand, Julie Vanloo, Emma Meesseman, Kyara Linskens en Antonia Delaere - tekent present. Vanloo sukkelde de afgelopen weken met een knieblessure, maar is weer fit. 

Verder kregen Elise Ramette, Maxuella Lisowa-Mbaka, Alicia Courthiau, Becky Massey, Ine Joris, Bethy Mununga en Billie Massey een plaats in de selectie. Nastja Claessens reisde vanwege haar verplichtingen bij haar collegeteam in de Verenigde Staten niet mee.

Vervelend moment

De verre en logistiek lastige verplaatsing naar Wuhan komt voor veel Cats op een vervelend moment, nu op clubniveau de cruciale maanden van het seizoen aanbreken. Bovendien is er - omdat België al geplaatst is - geen sportief belang, al staan er natuurlijk altijd rankingpunten op het spel. 

"De kans om onszelf te testen en als ploeg te groeien zal ons in het verdere verloop enorm vooruithelpen."

Mike Thibault, coach Belgian Cats

Thibault en co. willen de kwalificatiewedstrijden, met China en Brazilië als de op papier twee zwaarste tegenstanders, dan ook aangrijpen als extra oefenmoment richting het WK. "Dit toernooi laat ons toe om onze topspeelsters samen te brengen voor een korte maar intense periode tegen uitstekende teams met uiteenlopende speelstijlen", aldus de Amerikaan voor vertrek. "De kans om onszelf te testen en als ploeg te groeien zal ons in het verdere verloop enorm vooruithelpen."

België ontmoet op het toernooi, behalve Brazilië, nog gastland China (donderdag), Mali (zaterdag), Zuid-Soedan (zondag) en Tsjechië (volgende week dinsdag). 

Naast de Belgian Cats zullen drie landen in de groep zich plaatsen voor het WK, dat van 4 tot 13 september in Berlijn plaatsvindt.

Belgian Cats

