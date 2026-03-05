Thibault selecteerde twaalf speelsters voor de trip naar Wuhan. De basisvijf die al jaren de centrale as van de nationale ploeg vormt - Julie Allemand, Julie Vanloo, Emma Meesseman, Kyara Linskens en Antonia Delaere - tekent present. Vanloo sukkelde de afgelopen weken met een knieblessure, maar is weer fit.

Verder kregen Elise Ramette, Maxuella Lisowa-Mbaka, Alicia Courthiau, Becky Massey, Ine Joris, Bethy Mununga en Billie Massey een plaats in de selectie. Nastja Claessens reisde vanwege haar verplichtingen bij haar collegeteam in de Verenigde Staten niet mee.