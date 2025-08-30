In Teuge in Nederland is het Belgische skydiveteam derde geworden op het wereldkampioenschap. Het was de eerste keer dat het topsportteam van Defensie mee kon strijden voor het internationale podium.

In het team zitten ook twee West-Vlamingen: Jeroen Nollet (38) uit Ledegem en Ray Lodens (21) uit Knokke Heist. De Belgen eindigen op de derde plaats, na de Fransen (1) en de Verenigde Staten (2).

