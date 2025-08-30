Belgisch skydiveteam derde op WK in Nederland
Het Belgische militaire skydive team HayaBusa - met twee West-Vlamingen - is derde geworden op de Wereldbeker skydiven in Nederland.
In Teuge in Nederland is het Belgische skydiveteam derde geworden op het wereldkampioenschap. Het was de eerste keer dat het topsportteam van Defensie mee kon strijden voor het internationale podium.
In het team zitten ook twee West-Vlamingen: Jeroen Nollet (38) uit Ledegem en Ray Lodens (21) uit Knokke Heist. De Belgen eindigen op de derde plaats, na de Fransen (1) en de Verenigde Staten (2).
Volgende wedstrijden
Per sprong heeft elk team 35 seconden tijd, de tijd gaat van start zodra het 4way team afspringt. Elk team vormt dezelfde, (vooraf bepaalde) figuren zo snel mogelijk na elkaar uit. Wie na tien ronden de hoogste totaalscore neerzet, wint de wedstrijd.
Over tien dagen springen ze reeds hun volgende wedstrijd: het Belgisch kampioenschap. Daarna gaat de focus richting het militaire WK in Qatar half november.