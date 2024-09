Bij de aanvang van de competitie is er geen wind te bespeuren, de zeilwagentjes staan er roerloos bij op het strand van De Panne. Bij een stevige wind haalt zo'n wagentje snelheden tot 100 kilometer per uur, maar vandaag was het wachten. De jeugd weet snel hoe laat het is: zij zullen niet in actie kunnen komen.

Wat later rijdt Belgisch en wereldkampioen Henri Demuysere enkele testrondjes. Gisteren werd hij nog derde. Rond de middag kwam de wind dan toch nog opdagen, waardoor een wedstrijd wel nog kon, maar zonder al te veel snelheid.