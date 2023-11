Hoe staat het met het judo in onze provincie? Voor een antwoord op die vraag moesten we dit weekend naar het Belgisch kampioenschap in Tielt, dat een lange traditie heeft met het organiseren van judokampioenschappen, maar nu was het voor de laatste keer. De vier beste Vlaamse en de vier beste Waalse judoka’s in elke gewichtscategorie namen het tegen elkaar op.