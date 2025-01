In afwezigheid van wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), die in laatste instantie afhaakte door pijnlijke ribben, was Iserbyt op en rond de Balenberg de sterkste voor Pim Ronhaar. In de zesde en voorlaatste ronde reed Iserbyt weg van de Nederlander en Emiel Verstrynge, zijn medekoplopers, en diepte de kloof op het zware modderparcours daarna stelselmatig uit. Aan de finish had hij 25 seconden voorsprong op Ronhaar, Verstrynge werd derde op 34 seconden.





Voor Iserbyt is het zijn tweede zege in Baal, na winst in 2023.

Vrijdag staat met de Vlaamse Duinencross in Koksijde de zesde van acht manches op het programma.